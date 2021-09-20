Принцесса Беатрис впервые стала мамой

Хотя малышка появилась на свет 18 сентября в 23:42 в больнице Chelsea and Westminster Hospital в Лондоне, сообщение об этом появилось только сегодня. Имя девочки пока не разглашается. Отметим, что новость подтвердила и сама принцесса в аккаунте своего Twitter, где поблагодарила медперсонал клиники.

Напомним, что свадебное торжество счастливые родители отметили прошлым летом. А платье невеста одолжила у своей бабушки Елизаветы II, в котором королева была на церемонии открытия парламента в 1967-м.