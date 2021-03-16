Принца Филиппа выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

В госпитале супруг королевы Елизаветы провел почти месяц – 28 дней. В больницу он попал 16 февраля – как сообщалось сначала, он был госпитализирован планово, по рекомендации своего лечащего врача и ничего серьезного в его состоянии не было.

Однако позже возникли осложнения – члена королевской семьи перевели в другое медицинское учреждение, где ему провели операцию на сердце. Близкие переживали за состояние 99-летнего принца и даже призвали принца Гарри приехать из США, чтобы попрощаться с ним.

Однако операция прошла успешно.

«Он чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, предположительно, ему придется оставаться в больнице в течение нескольких дней», отмечали в Букингемском дворце.

«Его Королевское Высочество хочет поблагодарить весь медицинский персонал, который NBC. за ним, а, также всех, кто прислал свои добрые пожелания», – рассказал инсайдер изданию NBC после операции.