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Принц Уильям выдвинул новые обвинения против Гарри: на этот раз официально

Герцог Кембриджский заявил, что он устал от того, что его младший брат Гарри ставит свои интересы выше семьи. В то время как Уильям поддерживает родственников после смерти Филиппа – Гарри подписывает контракт с Netflix и занимается книгой о своей жизни, в которой обещает быть максимально честен. Конфликт между братьями лишь набирает обороты, уверены биографы.
Принц Уильям выдвинул новые обвинения против Гарри: на этот раз официально

39-летний принц Уильям выдвинул обвинения против брата согласно официальному регламенту королевской семьи.

Главной причиной герцог называет выход скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, после которого всему королевскому дворцу было, мягко сказать, не по себе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гарри и Уильям в детстве были очень близки

Фото: Picture-alliance

Биограф Кинси Шофилд, как сообщает Daily Express, поделилась мыслями по поводу разногласий детей принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес

«Теперь все официально стало иначе. Больше нельзя говорить о скором прекращении их вражды. Кажется, Уильям больше не считает нужным восстанавливать отношения с Гарри. Сейчас Уильям сконцентрирован на том, чтобы поддерживать семью после смерти Филиппа, а Гарри делает деньги на своих откровениях», — отметила Кинси.

Отношения между Уильямом и Гарри, которые с детства были близкими друзьями, не наладила даже встреча на открытии памятника принцессе Диане. Гарри планировал задержаться в Англии на отдых, но этого не произошло.

Фото и видео: Picture-alliance

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