Принц Уильям выдвинул новые обвинения против Гарри: на этот раз официально

«Теперь все официально стало иначе. Больше нельзя говорить о скором прекращении их вражды. Кажется, Уильям больше не считает нужным восстанавливать отношения с Гарри. Сейчас Уильям сконцентрирован на том, чтобы поддерживать семью после смерти Филиппа, а Гарри делает деньги на своих откровениях», — отметила Кинси.

Отношения между Уильямом и Гарри, которые с детства были близкими друзьями, не наладила даже встреча на открытии памятника принцессе Диане. Гарри планировал задержаться в Англии на отдых, но этого не произошло.