Принц Уильям выдвинул новые обвинения против Гарри: на этот раз официально
39-летний принц Уильям выдвинул обвинения против брата согласно официальному регламенту королевской семьи.
Главной причиной герцог называет выход скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, после которого всему королевскому дворцу было, мягко сказать, не по себе.
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Фото: Picture-alliance
Биограф Кинси Шофилд, как сообщает Daily Express, поделилась мыслями по поводу разногласий детей принцессы Дианы.
«Теперь все официально стало иначе. Больше нельзя говорить о скором прекращении их вражды. Кажется, Уильям больше не считает нужным восстанавливать отношения с Гарри. Сейчас Уильям сконцентрирован на том, чтобы поддерживать семью после смерти Филиппа, а Гарри делает деньги на своих откровениях», — отметила Кинси.
Отношения между Уильямом и Гарри, которые с детства были близкими друзьями, не наладила даже встреча на открытии памятника принцессе Диане. Гарри планировал задержаться в Англии на отдых, но этого не произошло.
Фото и видео: Picture-alliance
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