Принц Уильям рассказал о здоровье супруга Елизаветы II

Принц Уильям сообщил изданию AP, в каком состоянии находится Филипп. «Да, он в порядке, за его состоянием наблюдают», — сказал Уильям, после чего подмигнул журналисту, задавшему вопрос. Ранее сообщалось о госпитализации принца Филиппа, но отмечалось, что с коронавирусом это никак не связано.

Напомним, что 17 февраля муж королевы Елизаветы герцог Эдинбургский был срочно госпитализирован. В Великобритании срочно госпитализировали 99-летнего супруга королевы Елизаветы, герцога Эдинбургского. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Уточняется, что госпитализация принца Филиппа была предпринята по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности. В одной из частных больниц Британии супругу королевы придется провести по меньшей мере несколько дней. Заражение коронавирусом члена королевской семьи не подтверждено — в январе стало известно, что и Елизавета II и принц Филипп привились от инфекции.

Издание Mirror сообщило, что 18 февраля принц Гарри самоизолировался в своем калифорнийском особняке, чтобы при первой надобности срочно вылететь из США в Британию и не быть угрозой распространения вируса. Принц уже арендовал частный самолет и регулярно получает новейшие сведения о состоянии дедушки.

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