Принц Уильям проехал 80 километров, чтобы лично доставить жену в госпиталь во время ее беременности

Однажды, когда Кейт ощущала себя особенно плохо, принц не на шутку распереживался и лично решил отвезти супругу в госпиталь. Герцогу и его подчинённым пришлось проехать более 80 километров, чтобы доставить жену в лечебное учреждение. Там Миддлтон поставили капельницу. Оказалось, что причиной недомогания Кейт стал гиперемезис. Такое состояние обычно возникает на девятой неделе беременности и проходит на шестнадцатой.

Кейт Миддлтон — жена принца Уильяма. Она родилась в обычной британской семье: мама работала стюардессой, папа - пилотом. Кейт - старший ребенок в семье. У нее также есть брат и сестра. С принцем будущая герцогиня Кембриджская познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. С 2005 года таблоиды стали писать о ней именно как о девушке наследника. В 2007 году стали ходить слухи о размолвке, но паре удалось преодолеть все трудности. В 2011 году состоялась свадьба Уильяма и Кейт. В 2012 году стало известно, что чета ждет первенца. Беременность Кейт проходила непросто, но все закончилось благополучно — 3 декабря на свет появился малыш Джордж. Сегодня у супругов уже трое детей: сыновья Джордж и Луи, а также дочь Шарлотта.