Принц Уильям отказался присутствовать на премии BAFTA в этом году и объяснил почему
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Фото: I-Images/ Global Look Press
Церемония вручения наград премии BAFTA состоится в это воскресенье. Мероприятие будет проходить в лондонском Альберт-холле. Вот уже второй год самый желанный гость премии отказывается ее посещать. Принц Уильям сообщил, что не сможет прийти, сославшись на плотный график.
Организаторы премии рассказали, что очень расстроены этой новостью. Они ждали члена королевской семьи, тем более BAFTA впервые после пандемии пройдет в офлайн-формате. Зрителям покажут заранее записанное видеообращение принца, сообщает Hello Magazine.
Некоторые не уверены, что причина действительно в сильной занятости герцога. Ведь в ноябре прошлого года на телеканале BBC, который по традиции транслирует кинопремию, вышел двухсерийный документальный фильм The Princes and the Press, в котором раскрывались отношения сыновей принцессы Дианы и принца Чарльза принцев Уильяма и Гарри. Конкретно в этом проекте показана вражда членов королевской семьи.
Принцы остались недовольны тем, что с ними не обсудили задумку фильма и не взяли у них комментарии. После этого принц Уильям и его супруга отказались отдавать телеканалу права на трансляцию рождественского концерта. Вместо этого его показали на телеканале ITV. Вследствие чего канал лишился большой суммы денег и понес репутационные потери.
В прошлом году Уильям не пришел на церемонию по другой причине. В тот момент скончался его дед, принц Филипп. Из-за траура принц на время отказался от посещения светских мероприятий.
Фото: Global Look Press