Принц Уильям отказался присутствовать на премии BAFTA в этом году и объяснил почему

Некоторые не уверены, что причина действительно в сильной занятости герцога. Ведь в ноябре прошлого года на телеканале BBC, который по традиции транслирует кинопремию, вышел двухсерийный документальный фильм The Princes and the Press, в котором раскрывались отношения сыновей принцессы Дианы и принца Чарльза принцев Уильяма и Гарри. Конкретно в этом проекте показана вражда членов королевской семьи.

Принцы остались недовольны тем, что с ними не обсудили задумку фильма и не взяли у них комментарии. После этого принц Уильям и его супруга отказались отдавать телеканалу права на трансляцию рождественского концерта. Вместо этого его показали на телеканале ITV. Вследствие чего канал лишился большой суммы денег и понес репутационные потери.

В прошлом году Уильям не пришел на церемонию по другой причине. В тот момент скончался его дед, принц Филипп. Из-за траура принц на время отказался от посещения светских мероприятий.