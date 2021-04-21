Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые появились на публике после похорон принца Филиппа

Принц Уильям и его супруга, Кейт Миддлтон, впервые появились на публике после похорон принца Филиппа, которые состоялись 18 апреля.

Для этого они получили специальное разрешение королевы Елизаветы. В королевской семье продолжается траур.

Пара посетила посетили 282-й авиационный учебный корпус в Ист-Хэме – это стало данью уважения принцу Филиппу, который занимал должность почетного главнокомандующего авиацией учебно-тренировочного корпуса. Однако в 2015 году супруг Елизаветы II передал патронаж Кейт, которая стала почетным комендантом авиации.

В своем наряде Кейт Миддлтон учла траур – она появилась в элегантном, но сдержанном черном пальто и черной шляпе в сочетании с черными лодочками.

Кейт и Уильям навестили кадетов, а также Миддлтон испытала авиасимулятор, подробно расспросила кадетов о том, как им пользоваться, и пообщалась с ними.

Официальный выход Уильяма и Миддлтон совпал с юбилеем королевы Елизаветы. Из-за смерти и похорон принца Филиппа королева отказалась проводить традиционный праздник по случаю дня рождения.