Принц Уильям и Кейт Миддлтон: самые громкие кризисы за 10 лет супружеской жизни
Фото: picture-alliance.com
Несмотря на то, что королевская пара во всем считается эталоном и образцом семьи, даже у герцогов Кембриджских были проблемы и кризисы в отношениях. Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. Но на самом деле их отношениям около 17 лет. Британский принц, боясь повторить ошибку отца Чарльза и жениться на нелюбимой женщине, не торопился вступать в брак.
В разговоре с журналистом International Business Times принц однажды проговорился, что «обещал не позволить загнать себя к алтарю», по крайней мере до 28-30 лет. В итоге все получилось так, как он и планировал — на момент свадьбы жениху и невесте в Вестминстерском аббатстве было по 29 лет.
На протяжении десяти лет супружеской жизни Кейт и Уильям вели себя по-настоящему безукоризненно, лишь изредка в прессу просачивалась информация, что в семье герцогов назрели проблемы.
Спустя всего год после свадьбы принцу пришлось краснеть за свою супругу. В сентябре 2012 года ряд французских таблоидов опубликовал обнаженные снимки Кейт Миддлтон. Папарацци удалось подловить герцогиню во время отдыха с супругом принцем Уильямом в Провансе, причем именно в тот момент, когда Кейт загорала топлес. Судебные разбирательства длились шесть лет, и в итоге закончились победой английской стороны. Французам же пришлось признать, что сделанные снимки были вмешательством в частную жизнь.
Фото: picture-alliance.com
О ветрености принца говорят давно. Так, в книге Джессики Джейн «Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой» описывается, как в 2009 году Уильям едва не лишился отношений с давней подругой из-за своей любви к шумным вечеринкам.
Один из скандалов произошел весной 2017 года. Поводом стал отпуск герцога Кембриджского в Альпах. Западная пресса заявила, что во время каникул в Швейцарии Уильяма застали за поцелуями с неизвестной брюнеткой, и папарацци обещали в скором времени опубликовать фотодоказательства. Инсайдеры уверяли, что Кейт Миддлтон тяжело переживает эти новости и даже отменила все мероприятия, готовясь к разводу. Однако эта информация не подтвердилась.
Фото: picture-alliance.com
В конце 2019-го таблоиды распространили слухи, что между четой Виндзоров и их ближайшими соседями по загородной резиденции в Норфолке маркизами Чамли произошел конфликт. Кэтрин просила своего мужа перестать общаться с ее близкой подругой Роуз Ханбери. СМИ писали, что Кейт и Роуз «крупно поссорились» по неназванной причине. Американские журналисты и вовсе уверяли, что примерный семьянин принц Уильям якобы изменил беременной на тот момент третьим ребенком жене с ее подругой. Эк-модель Роуз Ханбери замужем за маркизом Дэвидом Чамли, который старше ее на 24 года, она владеет резиденцией в Норфолке. Если верить слухам, конфликт был улажен ультиматумом от Миддлтон — семья перестает общаться с Чамли, а Уильям больше не ходит на чай без супруги.
Чаще всего СМИ сообщали о романе принца с юной моделью Софи Тейлор. Якобы девушка сразу приглянулась будущему королю, и он провел вместе с ней несколько ночей. Сам Уильям подобные слухи никак не комментировал. Кейт также предпочитала хранить молчание.
Фото: picture-alliance.com
Коронавирусный 2020 год стал для Кейт и Уильяма очередным испытанием. Пара воспитывает принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Миддлтон призналась, что ее «измучило» обучение детей дома во время самоизоляции. Герцогиня Кембриджская назвала воспитание детей во время пандемии утомительным.
«Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всем, а в конце дня я чувствовала себя истощенной», — рассказала Миддлтон. Она добавила, что во время пандемии родителям пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше исполняли другие люди. «В этот период я стала парикмахером для детей, они приходили в ужас, видя, как мама стрижет волосы», — пошутила герцогиня Кембриджская.
Сам принц Уильям назвал домашнее обучение детей во время самоизоляции «каким-то кошмаром». Ему пришлось помогать Шарлотте и Джорджу с историей и правописанием, а также с французским языком, который он «вообще не понимает».
Фото: picture-alliance.com, Global Look Press, Instagram/@kensingtonroyal
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