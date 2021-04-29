Принц Уильям и Кейт Миддлтон: самые громкие кризисы за 10 лет супружеской жизни

Несмотря на то, что королевская пара во всем считается эталоном и образцом семьи, даже у герцогов Кембриджских были проблемы и кризисы в отношениях. Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. Но на самом деле их отношениям около 17 лет. Британский принц, боясь повторить ошибку отца Чарльза и жениться на нелюбимой женщине, не торопился вступать в брак.

В разговоре с журналистом International Business Times принц однажды проговорился, что «обещал не позволить загнать себя к алтарю», по крайней мере до 28-30 лет. В итоге все получилось так, как он и планировал — на момент свадьбы жениху и невесте в Вестминстерском аббатстве было по 29 лет.