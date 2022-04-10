Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались от приглашения на свадьбу Бруклина Бекхэма

К слову, о предстоящей свадьбе богатых наследников стало известно еще в 2020 году, но из-за пандемии торжество пришлось перенести на неопределенный срок. Только в апреле 2022 году возлюбленные смогли громко и роскошно отметить создание своей семьи. На закрытой свадьбе присутствовали многие знаменитости, которым было запрещено фотографировать и снимать жениха и невесту. Дело в том, что право на публикацию кадров с торжества Бекхэмов и Пельтц купило лишь одно издание. Возможно, именно такой большой интерес к мероприятию и шум вокруг него послужили причиной отказа герцога и герцогини.

Фото и видео: Passion.ru, Global look press