Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались от приглашения на свадьбу Бруклина Бекхэма
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Фото: Keystone Press Agency/ Global look press
Герцог и герцогиня Кембриджские отклонили приглашение на самую роскошную свадьбу года. 9 апреля состоялись церемонии бракосочетания старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов и наследницы многомиллиардного состояния Николь Пельтц. Торжество обошлось молодожёнам в 315 миллионов рублей и собрало более 500 светский гостей. Богатые родители 23-летнего жениха Дэвид и Виктория Бекхэм заранее направили личное приглашение на торжественное мероприятие во Флориде герцогу и герцогине Кембриджским. Однако королевская чета вежливо отказалась от посещения шумной свадьбы и предпочла остаться на родной земле, сообщает Daily Mail. Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2011 также приглашали семейство Бекхэмов на свою церемонию бракосочетания, и они там присутствовали.
К слову, о предстоящей свадьбе богатых наследников стало известно еще в 2020 году, но из-за пандемии торжество пришлось перенести на неопределенный срок. Только в апреле 2022 году возлюбленные смогли громко и роскошно отметить создание своей семьи. На закрытой свадьбе присутствовали многие знаменитости, которым было запрещено фотографировать и снимать жениха и невесту. Дело в том, что право на публикацию кадров с торжества Бекхэмов и Пельтц купило лишь одно издание. Возможно, именно такой большой интерес к мероприятию и шум вокруг него послужили причиной отказа герцога и герцогини.
Фото и видео: Passion.ru, Global look press