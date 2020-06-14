Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София поделились ранее неопубликованными снимками со свадьбы

Пять лет назад принц Швеции Карл Филипп удивил общественность выбором невесты. Вместо представительницы королевских кровей он взял в жены обычную девушку Софию, которая до свадьбы с наследником престола работала моделью, инструктором по йоге и официанткой. Сначала родители принца были против выбора сына, но принц был настойчив, и они ничего не смогли поделать. О том, чтобы стать принцессой, София даже не мечтала, но судьба преподнесла ей неожиданный подарок.