Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София поделились ранее неопубликованными снимками со свадьбы
Фото: Instagram/ @sofia_princesssweden
Пять лет назад принц Швеции Карл Филипп удивил общественность выбором невесты. Вместо представительницы королевских кровей он взял в жены обычную девушку Софию, которая до свадьбы с наследником престола работала моделью, инструктором по йоге и официанткой. Сначала родители принца были против выбора сына, но принц был настойчив, и они ничего не смогли поделать. О том, чтобы стать принцессой, София даже не мечтала, но судьба преподнесла ей неожиданный подарок.
«Однажды каждому человеку нужно сделать свой выбор. Выбор, который сильно повлияет на его будущее. Для этого требуется смелость. Смелость, чтобы выбрать другой путь, и встать на более трудную дорогу, потому что именно она - самая верная», - поделились своими мыслями Карл Филипп и София.
Свадьба принца Карла Филиппа и Софии состоялась в 2015 году. На церемонии присутствовало около 400 гостей, среди которых родители принца - король и королева Швеции, а также члены королевских семей Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии.
Фото: Instagram/ @sofia_princesssweden
Видео: YouTube/ Ирина Тихомирова
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