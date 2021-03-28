Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София поделились первым фото новорожденного сына

Напомним, что беременность принцессы была рассекречена в декабре прошлого года. «Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что ждут третьего ребенка. "Мы счастливы и рады сообщить, что ждем нашего третьего ребенка, брата принца Александра и принца Гавриила", — говорят принц Карл Филипп и принцесса София. — Принцесса София здорова, и рождение ребенка ожидается в конце марта — апреле 2021 года», — говорилось в соцсетях королевского двора Швеции.

Свадьба принца Карла Филиппа и Софии состоялась в 2015 году. На церемонии присутствовало около 400 гостей, среди которых родители принца — король и королева Швеции, а также члены королевских семей Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии. Принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София в конце августа 2017-го стали родителями во второй раз — у них родился сын, которого назвали Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларна.