Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София поделились первым фото новорожденного сына
Фото: Global Look Press
В официальном микроблоге шведской королевской семьи было опубликовано первое фото третьего ребенка кронпринца Карла Филиппа и его супруги Софии. В роли фотографа выступил папа. Из поста стало известно, что мальчика назвали Юлиан. Новость о пополнении в семействе 41-летнего принца Карла Филиппа и его 36-летней супруги принцессы Софии сообщил королевский двор Швеции. «Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 родила здорового сына в больнице Дандерид. Мать и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо», — было сказано в официальном заявлении.
Напомним, что беременность принцессы была рассекречена в декабре прошлого года. «Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что ждут третьего ребенка. "Мы счастливы и рады сообщить, что ждем нашего третьего ребенка, брата принца Александра и принца Гавриила", — говорят принц Карл Филипп и принцесса София. — Принцесса София здорова, и рождение ребенка ожидается в конце марта — апреле 2021 года», — говорилось в соцсетях королевского двора Швеции.
Свадьба принца Карла Филиппа и Софии состоялась в 2015 году. На церемонии присутствовало около 400 гостей, среди которых родители принца — король и королева Швеции, а также члены королевских семей Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии. Принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София в конце августа 2017-го стали родителями во второй раз — у них родился сын, которого назвали Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларна.
Фото: Instagram, Global Look Press
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