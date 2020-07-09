«Настоящий принц!» Максим Галкин взбудоражил поклонников эффектным образом наездника верхом на черном коне

Фолловеров такой эффектный кадр Максима Галкина, конечно, не оставил равнодушными. «Макс,ты настолько крут,что Тебе и конь не нужен )», «Прынц на чёрном коне...», «Макс в такой шикарной форме ?вас Алла Борисовна не балует вкусняшками?)она кстати тоже хорошо выглядет ?как вы себя поддерживаете ?чем питаетесь ?», «Даже не знаю, кто из вас краше?!», «Прынц», «Фриз??? Красавец», «Красавчики оба», «Как из сказки о русских богатырях!», «Моя мечта) ускакать на сказочном коне)», «Красавец на красавце», «Вай, Максим, просто прынц! Красавчик», «Красотища, как принц на коне», — пишут они в комментариях.