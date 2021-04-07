Принц Луи Люксембургский объявил о помолвке

Принц Луи Люксембургский собирается жениться. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Стоит отметить, что принц Луи не претендует на престол, поскольку ранее добровольно от него отказался.

До этого принц уже был женат – в 2006 году он женился на сержанте Тесси Антони. В браке у них родилось двое детей – дочь Габриэль и сын Ноа. Однако в 2017 году пара развелась – причину развода так и не сообщили.

Сама Тесси тоже устроила личную жизнь, и теперь ждет ребенка. Для самой Тесси Антони это будете уже третий ребенок, для ее супруга, швейцарского бизнесмена — второй.

Ранее у Тесси произошел выкидыш, однако теперь, судя по всему, беременность проходит хорошо.

Возлюбленную принца зовут Скарлетт-Лорен Сирг, она на четыре года младше своего возлюбленного. Родилась она в семье адвокатов и сама работает юристом – в частности, занимается поддержкой тех, кто пострадал от насилия и прочих нападений.