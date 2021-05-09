Принц Лихтенштейна обвиняется в убийстве самого крупного медведя в Евросоюзе

32-летний сын принцессы Маргариты Люксембургской и принца Лихтенштейна Николауса Йозеф-Эммануэль обвиняется в преступлении. Две организации по охране окружающей среды Румынии и Австрии выступили с обвинениями против принца. Животному, которого убил Эммануэль, было 17 лет. Бурый медведь по кличке Артур являлся самым большим в Евросоюзе.

Принцу выдали разрешение на охоту в период с 12 по 16 марта, благодаря ему он мог легально застрелить самку медведя, которая нападала на фермерские владения. Но, вместо этого, молодой человек убил самца, который жил в безлюдной зоне. За это преступление Эммануэль получил рекордные 592 трофейных очка из 600.

Трофейная охота запрещена в Румынии с 2016 года, а разрешение на отстрел можно получить только на животных, угрожающих жизни людей. Поэтому министерство страны начало свое расследование произошедшего.