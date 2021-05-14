Принц Гарри снова высказался: о начале романа с Меган и откровенных фото из Вегаса

Принц Гарри рассказал о своем прошлом, еще до встречи с нынешней женой Меган Маркл. Прежде всего, ведущего интересовали провокационные фото из Лас-Вегаса, датированные 2012 годом. На них принц Гарри запечатлен в компании неизвестной незнакомки.

Он отметил, что тогда у него были не лучшие времена.

«Для этого была причина. У меня было определенное воспитание, были травма, боль, страдания, из-за которых я внезапно оказался в кругу запрещенных веществ и вечеринок. Посмотрите, сколько других людей делают также. В то время они не понимают, и у меня, конечно, не было осознания, когда я сходил с ума. Например: «Зачем я на самом деле это делаю?». Типа: «Ну, почему бы и нет? Мне уже за 20. Это то, что я должен делать, не так ли?»», – заявил Гарри.

Он также рассказал, как начинались его отношения с Меган Маркл.

За принцем следили папарацци, и делать свои отношения достоянием общественности он не хотел. Поэтому в самом начале они скрывались. По словам Гарри, доходило до абсурда – их первое свидание прошло в супермаркете, и они притворялись, что незнакомы друг с другом.

«На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, пытаясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок!», – признается Гарри.

Он отметил, что теперь чувствует себя намного свободнее, чем в Великобритании – внимания к ним в США намного меньше. Он может ходить, «подняв голову», или спокойно кататься с сыном на велосипеде.