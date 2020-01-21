Принц Гарри покинул Великобританию и воссоединился с женой и сыном в Канаде

После стало известно, что Гарри и Меган лишились титулов и права называться королевскими величествами. Титул герцогов Сассекских супруги сохранили, но финансово теперь не зависят от королевской семьи.

Гарри и Меган Маркл теперь обязаны вернуть в казну Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на ремонт своей резиденции в Лондоне.

Накануне принц Гарри признался, что ему грустно от того, что все повернулось подобным образом, но другого пути он и Меган не видели. «Но Великобритания — мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится», — добавил Гарри.