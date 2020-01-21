Принц Гарри покинул Великобританию и воссоединился с женой и сыном в Канаде
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Фото: EAST NEWS
Принц Гарри, лишившийся королевского титула, покинул Великобританию и улетел в Канаду к жене Меган Маркл и сыну Арчи. Внука королевы Елизаветы II засняли в аэропорту острова Ванкувер: Гарри сходил с трапа самолета с одной большой сумкой. Видео опубликовал канал Sky News.
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали Канаду как новое место жительства после отказа от королевских привилегий. Напомним, что несколько дней супруги сделали официальное заявление о сложении с себя полномочий членов королевской семьи. Эта новость стала неожиданностью для королевы — Елизавета II срочно созвала семейный совет. После от имени королевы выпустили официальное заявление, в котором говорилось, что Ее Величество предпочла бы, чтобы внук с семьей остались членами монаршей семьи, но их решение принимают и поддерживают.
После стало известно, что Гарри и Меган лишились титулов и права называться королевскими величествами. Титул герцогов Сассекских супруги сохранили, но финансово теперь не зависят от королевской семьи.
Гарри и Меган Маркл теперь обязаны вернуть в казну Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на ремонт своей резиденции в Лондоне.
Накануне принц Гарри признался, что ему грустно от того, что все повернулось подобным образом, но другого пути он и Меган не видели. «Но Великобритания — мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится», — добавил Гарри.
Фото: Instagram
В Канаде фотографы засняли Меган Маркл, гуляющую с сыном в рюкзаке-кенгуру и с двумя собаками на поводке. На улице герцогиню Сассекскую сопровождали двое телохранителей. На фото, опубликованных Daily Mail, заметно, что Меган сияет от счастья.
Ранее в интервью Меган и Гарри признавались, что они устали от всеобщего внимания и того, что Меган постоянно подвергалась давлению и критике общества. Гарри всячески защищал супругу, но от такой жизни они устали.
А вы поддерживаете решение Меган и Гарри?
Фото: East news, Instagram
Видео: Sky News
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