Принц Гарри подал в суд на британское правительство

Гарри хочет в ближайшее время привезти свою семью — супругу Меган Маркл, сына Арчи и дочь Лилибет в Англию, но боится за их безопасность.

Два года назад сын принцессы Дианы сложил с себя королевские полномочия и переехал в США. Летом прошлого года во время визита Гарри в Лондон папарацци преследовали его машину после благотворительного вечера, отчего он почувствовал себя в опасности. Количества охранников, находившихся рядом, было недостаточно.

По сообщениям законного представителя Гарри, он хочет самостоятельно обеспечивать свою безопасность и привезти с собой в Англию личную охрану. Но дело в том, что его команда телохранителей не имеет действующего разрешения в Великобритании. А без нее он и его семья будут чувствовать себя некомфортно, так как, по его мнению, полиция Лондона не справляется со своими обязанностями.

«Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности, — говорит представитель герцога, сообщает The Guardian. — С отсутствием защиты со стороны полиции возникает слишком большой личный риск».

Источник также сообщает, что у принца с детства развит страх преследования, так как его мать погибла именно из-за папарацци в 1997 году.