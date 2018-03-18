Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Принц Гарри отказался подписывать брачный контракт

1 / 10
Меган Маркл и принц Гарри
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Внук королевы Елизаветы II уверен, что ему не понадобится этот документ.

Британские СМИ сообщают, что принц Гарри отказался подписывать брачный контракт перед свадьбой с Меган Маркл. Источник издания Daily Mail утверждает, что наследник престола уверен, что его брак будет долгим, а в его голове «никогда не было вопроса о подписании брачного контракта».

Меган Маркл и принц Гарри

Отмечается, что королевская семья настаивала на подписании документа, чтобы принц обезопасил свое состояние, которое оценивается в £30 миллионов (приблизительно 2,4 млрд. рублей — прим.ред.).

Напомним, свадьба принца Гарри, ставшая одной из самых ожидаемых, состоится 19 мая этого года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Фото: globallookpress

Гороскоп