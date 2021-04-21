Расстроил бабушку: принц Гарри пропустил юбилей Елизаветы II ради Меган Маркл
Фото: picture-alliance.com
36-летний внук британской королевы после похорон деда Филиппа, принца Эдинбургского, прилетел в Лос-Анджелес рейсом American Airlines во вторник днем. Это означает, что Гарри пропустит юбилей своей родственницы, ведь Елизавете в этом году исполняется 95 лет. Второй сын принцессы Дианы счел, что должен вернуться в США к беременной Меган Маркл и своему первенцу Арчи. По прибытии его ждет десятидневный карантин.
При этом Гарри побывал в Англии впервые почти за год. Как пишет издание, его встретили не очень добродушно, а некоторые члены королевской семьи и вовсе проигнорировали. Как полагают эксперты, отъезд принца перед днем рождения бабушки еще более усугубит ситуацию. Напомним, принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где рассказали о давлении со стороны королевской семьи, а также обвинили ее в расизме.
Как пишет 7News, после похорон Филиппа юбилей королевы в этом году будет приватным и неброским. Члены монархии поддерживали королеву на протяжении всего периода траура по Филиппу, и ожидается, что некоторые из них будут в среду с ней в Виндзорском замке. День рождения королевы приходится на двухнедельный период королевского траура, который продлится до пятницы, 23 апреля.
Напомним, похороны принца Эдинбургского прошли 17 апреля. Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. После 73 лет супружеской жизни королева теперь правит одна, без поддержки ее «силы и стойкости», как она описала своего покойного мужа.
Фото: picture-alliance.com
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