Принц Гарри нашел работу и стал коучем в центре психологической помощи.

Принц Гарри после отказа от финансирования, как члена королевской семьи, нашел себе работу – он стал одним из топ-менеджеров американского стартапа BetterUp в Кремниевой долине, который занимается благотворительностью, а также оказанием психологической помощи. Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что официальное сообщение о трудоустройстве члена королевской семьи стоит ожидать позже.

Решение работать в этой сфере принц Гарри принял, возможно, потому, что сам страдает от психологических проблем – как он признался, ему очень тяжело пережить смерть своей матери, принцессы Дианы, и она стала для него большим ударом.

«Принц Гарри был очень юн, когда его мать, принцесса Уэльская, проходила через все проблемы. И я думаю, когда он рос, он осознавал, что он был слишком мал, чтобы защитить ее, и видел в ней жертву. И когда эта девушка, его жена, сказала, что она тоже жертва, он бросился на ее защиту. Но, боюсь, ситуация совсем иная, потому что она никакая не жертва — она всем этим управляет», заявил в скандальном интервью биограф британской королевской семьи Хуго Уикерс, объяснив, почему не сочувствует Меган Маркл из-за травли.