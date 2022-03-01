Принц Гарри и Меган Маркл задолжали 100 тыс. фунтов за роскошный дом в Калифорнии
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Фото: Global Look Press
В июне 2020 года Меган Маркл и принц Гарри приобрели шикарный особняк в Монтесито, в округе Санта-Барбара, у российского бизнесмена Сергея Гришина, в котором было 9 спален, 13 ванных комнат, бассейн, теннисный корт – стоимость дома оценили в 11,5 миллионов фунтов стерлингов (184 миллиона рублей).
Однако герцог и герцогиня не спешат оплачивать свою роскошную жизнь в солнечной Калифорнии. Как сообщает Mirror, пара, оставившая королевские обязательства, задолжала 103 995 фунтов стерлингов (почти 13 миллионов рублей по нынешнему курсу) за невыплату муниципальных налогов. Первый платеж должен был быть произведен еще 10 декабря, а второй – в феврале. Из-за просрочки на Меган и Гарри уже наложен дополнительный штраф. По словам инсайдеров: «Счет – огромная сумма, но это гроши по сравнению с их заработком».
Как утверждают эксперты, особняк принца и бывшей актрисы был построен еще в 2003 году в тосканском стиле. Его стоимость на сегодняшний день оценивается в 19 миллионов фунтов стерлингов (2 миллиарда 339 миллионов рублей). В нем есть библиотека, спортивный зал, кинозал, спа, на территории расположены гостевой дом и игровая площадка для детей.
Фото и видео: Global Look Press, GettyImages