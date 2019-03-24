Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома

Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой. Незадолго до рождения малыша супруги намерены переехать во Фрогмор-хаус, где сейчас заканчивается ремонт.

Как сообщает Daily Mail, супруги потратили три миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов) на реконструкцию коттеджа, построенного в XVII веке и пережившего последнюю реставрацию в 80-х годах XX века. Отмечается, что большое внимание принц и его супруга уделили вопросу звукоизоляции дома — в полутора километрах от него находится аэропорт Хитроу, откуда каждые полчаса вылетает четырнадцать авиалайнеров.