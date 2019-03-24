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Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году

Фото: Stephen Lock/Globallookpress.com
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СМИ выяснили подробности грандиозной реконструкции коттеджа во Фрогморе.

Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой. Незадолго до рождения малыша супруги намерены переехать во Фрогмор-хаус, где сейчас заканчивается ремонт.

Как сообщает Daily Mail, супруги потратили три миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов) на реконструкцию коттеджа, построенного в XVII веке и пережившего последнюю реставрацию в 80-х годах XX века. Отмечается, что большое внимание принц и его супруга уделили вопросу звукоизоляции дома — в полутора километрах от него находится аэропорт Хитроу, откуда каждые полчаса вылетает четырнадцать авиалайнеров.

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Ray Tang/Globallookpress.com

Напомним, что первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет уже в апреле. Будущая мама уже находится в декрете, поэтому практически не появляется в свете со своим супругом. Последними светскими событиями, которые посетила герцогиня Сассекская, стали празднование Дня содружества в начале марта и крестины правнучки королевы Елизаветы II, девятимесячной Елены, дочери Зары и Майкла Тиндалл (Зара — дочь принцессы Анны, единственной дочери королевы, — прим. ред.).

Больше о беременности Меган Маркл вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Stephen Lock, PPE/face to face, Mark Thomas, Ray Tang, Pool, I-Images/Globallookpress.com

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