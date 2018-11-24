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Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из королевского дворца

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Принц Гарри и Меган Маркл

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Западные СМИ сообщили, что младший сын принцессы Дианы и его супруга планируют переезжать в Виндзорский замок из-за конфликтов с принцем Уильямом.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2019 году переедут из Кенсингтонского дворца. Об этом сообщил портал The Sun.

В настоящее время герцоги Сассекские проживают в коттедже Ноттингем на территории королевской резиденции в Кенсингтон-Гарденс. После объявления о беременности Меган Маркл начались разговоры о возможном переезде пары поближе к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Журналисты отмечают, что брак принца Гарри немало повлиял на его отношения со старшим братом – если раньше братья были дружны, то теперь Гарри полностью сосредоточен на благополучии своей семьи. Более того, по информации СМИ, братья начали «делить» Кенсингтонский дворец. Таким образом, переезд принца Гарри и его супруги во Фрогмор, расположенный недалеко от места их бракосочетания, станет финальной точкой в этой истории. Отметим, на днях отец принца Гарри, принц Чарльз, «проболтался» о том, какое имя может носить его будущий внук: «Кстати, дамы и господа, мой сын Гарри рассказывал мне, что во время их недавнего большого тура по Австралии с Меган, им предлагали бесчисленное количество возможных вариантов имен для будущего малыша. Только между нами, в этот список могут войти такие имена, как Кайли и Шейн».

Фото: Pool, I-Images, Stephen Lock, Zumapress.com/Globallookpress

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