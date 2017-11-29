Принц Гарри и его невеста совершили первый выход в свет после объявления помолвки
После объявления помолвки принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл, к этой паре приковано максимальное внимание, а их свадьбу называют самым ожидаемым событием 2018 года. Несколько дней назад пара дала первое совместное интервью, а сегодня совершила первый официальный выход в свет. Возлюбленные посетили Ноттингем, где сегодня открылась благотворительная ярмарка Terrence Higgins World AIDS, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Кроме того, на сегодня было запланировано также посещение Nottingham Academy (Ranson Road Campus) и знакомство с преподавателями и учениками программы FullEffect, которую патронирует Королевский фонд, созданный для предотвращения насилия и криминала среди молодежи.
Невеста наследника британского престола восхитила выбранным нарядом для первого официального выхода. Строгая черная водолазка, бежевая миди-юбка-годе и длинное темно-синее пальто с двубортной застежкой и широким отложным воротником — Меган вполне может стать новой иконой стиля и «подвинуть» свою будущую сноху Кейт Миддлтон.
Напомним, белое пальто, в котором Меган вышла к журналистам после объявления помолвки, свело с ума всех мировых модниц. Как сообщил дизайнер бренда LINE Джон Маскат, создавший легендарную модель, все пальто были распроданы в течение нескольких часов. Более того, Джон пообещал переименовать Mapa Wrap Coat в «Меган».
Фото: globallookpress