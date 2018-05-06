Принц Гарри и его невеста решили отложить медовый месяц

Кроме того, стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю. Первоначально предполагалось, что эту роль на себя примерит мать актрисы — Дория Рэгланд. Отмечалось, что после развода с Дорией Томас Маркл уехал в Мексику и оборвал все контакты с прошлой жизнью. Тем не менее, принцу Гарри удалось уговорить отца невесты прилететь в Великобританию, чтобы проводить дочь к алтарю. СМИ уточняют, что миссис Рэгланд отправится с дочерью в автомобиле до Виндзорского замка.

Фото: globallookpress