Принц Гарри и его невеста решили отложить медовый месяц

19 мая состоится свадьба младшего сына принцессы Дианы принца Гарри и его возлюбленной — актрисы Меган Маркл. Британские СМИ сообщили, что молодожены вынуждены на некоторое время отложить медовый месяц. Это обусловлено обязательными мероприятиями, на которых должен появиться принц Гарри. Представители королевской семьи отметили, что в свадебное путешествие пара должна отправиться летом.
Кроме того, стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю. Первоначально предполагалось, что эту роль на себя примерит мать актрисы — Дория Рэгланд. Отмечалось, что после развода с Дорией Томас Маркл уехал в Мексику и оборвал все контакты с прошлой жизнью. Тем не менее, принцу Гарри удалось уговорить отца невесты прилететь в Великобританию, чтобы проводить дочь к алтарю. СМИ уточняют, что миссис Рэгланд отправится с дочерью в автомобиле до Виндзорского замка.
Фото: globallookpress