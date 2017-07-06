Принц Гарри и Меган Маркл встречаются больше года и планируют сыграть свадьбу

Как ранее сообщалось, королева Елизавета II против этого брака, так как актриса уже была замужем, поэтому и не желает видеть разведенную девушку рядом со своим внуком. Однако сам принц с мнением правительницы Великобритании не согласен и, чтобы жениться на возлюбленной, готов даже отказаться от королевских дел. Об этом сообщил источник, близкий к окружению Гарри, журналу Life and Style.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время принц намерен сделать Маркл предложение и преподнести ей помолвочное кольцо.

«Гарри нашел девушку, с которой хочет провести всю оставшуюся жизнь. Он только и делает, что говорит о будущем», — рассказал друг внука королевы Елизаветы II.