Принц Эрнст Ганноверский и Екатерина Малышева в третий раз станут родителями

Принц Эрнст Август Ганноверский и его супруга, лондонский дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева станут родителями в третий раз. Об этом пишет издание Bunte.

Сама пара пока не прокомментировала это известие.

У принца и Екатерины, которая после брака получила статус наследной принцессы Ганноверской, уже есть двое детей – в 2018 году родилась дочь Елизавета, через год на свет появился их сын Вельф Август.

Пол будущего ребенка, и сроки беременности пока не уточняются.

Брак принца с Малышевой спровоцировал его конфликт с семьёй – его отец, король Ганновера Эрнст Август V, резко осудил этот брак и даже не пришел на церемонию бракосочетания. Его жена, и мачеха принца также проигнорировала его. Однако в этом романе Эрнста Августа поддержали ее дети, Шарлотта, Андреа и Пьер Казираги, и принцесса Александра, а также его мать – все они присутствовали на его свадьбе.

Несмотря на то, что выполняет свои обязанности в федеральной земле Нижняя Саксония, практически все время он живёт с женой и детьми в Лондоне.