Принц Чарльз возьмёт на себя обязанности покойного отца герцога Эдинбургского

После прощания с принцем Филиппом, состоявшееся неделю назад, за которым наблюдал весь мир, королевская семья постепенно возвращается к своим обязанностям. Сама королева Елизавета II уже спустя 4 дня вышла в свет. Немного позднее и принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон посетили авиационный учебный корпус в Ист-Хэме, посвятив свой визит покойному герцогу Эдинбургскому. Для этого им пришлось спрашивать разрешения у Ее Величества, так как мероприятие проходило в дни траура.

А уже 11 мая, как пишет The Sun, принц Чарльз будет сопровождать свою 95-летнюю мать на открытии сессии Парламента. Также первый наследник престола возьмет на себя большую часть дел королевы, чтобы максимально разгрузить ее расписание.

«Это явный сигнал о том, что королева не хочет, чтобы корона пропустила поколение, и что принц Чарльз начнет играть еще большую роль в королевской жизни». – рассказал изданию источник во дворце.

Напомним, что первый в очереди на трон после ухода королевы – принц Чарльз, за ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее – дети Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.