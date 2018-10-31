Принц Чарльз в восторге: Ирина Шейк блеснула на приеме в Букингемском дворце

На днях в Букингемском дворце прошло торжество в честь скорого дня рождения британского принца Чарльза. В числе знаменитых приглашенных — в составе делегации испанского модного Дома Porcelanosa (компания содействует в реализации нескольких благотворительных программ под патронажем британской королевской семьи) — на приеме побывала и супермодель Ирина Шейк. Красавица выбрала роскошное, но при этом достаточно скромное платье.