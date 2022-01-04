Первый шаг к примирению? Принц Чарльз признался, что гордится обоими сыновьями

«Совсем недавно мой старший сын Уильям учредил престижную премию, чтобы стимулировать изменения и помочь восстановить нашу планету в течение следующих десяти лет».

Он также добавил: «И мой младший сын Гарри подчеркивал, как изменение климата и глобальное потепление влияют в особенности на страны Африки. И посвятил себя благотворительности».

Принц Филипп еще несколько лет назад начал сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы, чтобы попытаться оценить ущерб, причиненный планете. Чарльз решил продолжить начинания отца и рад, что и его сыновья поддерживают корону в этом деле. Принц посетил Египет, Иорданию и Барбадос, наиболее пострадавшие от глобального потепления страны.

«Я лично побывал в этих странах и своими глазами видел, как изменение климата губительно влияет на природу. Выслушал опасения людей из-за повышения уровня океана и понял, что мир находится на грани. Для победы нужна срочная мобилизация, как при войне», — подчеркнул Чарльз в своем эссе.