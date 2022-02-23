Примадонна поделилась милым видео, на котором Лиза и Гарри проходят полосу препятствий

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одних позабавила солдатская тренировка: «Молодец, Гарри. Так держать», «Молодцы детки», «Какие же классные», «Вот это обучение военному делу».

Других такой военно-патриотический подход рассердил. Некоторые люди посчитали эстафету и подпись к видео неуместными, ведь молодое поколение не должно думать о войне ни в каком ключе. «Не дай бог, чтобы пришлось защищать», «Дети в элитной школе занимаются на физкультуре с гранатами? Алла Борисовна Вам не грустно?», «Это пугает», «Дети должны играть в игрушки и смотреть мультики, а не ползать с муляжами гранат», — раскритиковали Примадонну в комментариях.

Близнецы повеселились от души и выполнили все задания. Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы наблюдать за тем, как проявляют свою активность их дети.