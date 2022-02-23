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Примадонна поделилась милым видео, на котором Лиза и Гарри проходят полосу препятствий

Алла Пугачева любит делиться видео и фото с членами семьи, в особенности с детьми. В День Защитника Отечества она опубликовала видео, на котором близнецы ползают с игрушечными гранатами в руках на школьном празднике.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми

Фото: instagram/ maxgalkinru

В школе у 8-летних Лизы и Гарри в честь праздника проводилось спортивное мероприятие. Для детей подготовили полосу препятствий. Им нужно было взять в руки муляжи гранат и проползти с ними по матам. «Будь готов! Всегда готов! Защитники Гарри и Лиза», — подписала пост Пугачева.

Гарри был в образе разведчика, а Лиза примерила фартук военной медсестры с красным крестом на спине. Она с братом ловко преодолели все препятствия, чем порадовали родителей.

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одних позабавила солдатская тренировка: «Молодец, Гарри. Так держать», «Молодцы детки», «Какие же классные», «Вот это обучение военному делу».

Других такой военно-патриотический подход рассердил. Некоторые люди посчитали эстафету и подпись к видео неуместными, ведь молодое поколение не должно думать о войне ни в каком ключе. «Не дай бог, чтобы пришлось защищать», «Дети в элитной школе занимаются на физкультуре с гранатами? Алла Борисовна Вам не грустно?», «Это пугает», «Дети должны играть в игрушки и смотреть мультики, а не ползать с муляжами гранат», — раскритиковали Примадонну в комментариях.

Близнецы повеселились от души и выполнили все задания. Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы наблюдать за тем, как проявляют свою активность их дети.

Фото и видео: Instagram

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