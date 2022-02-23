Примадонна поделилась милым видео, на котором Лиза и Гарри проходят полосу препятствий
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Фото: instagram/ maxgalkinru
В школе у 8-летних Лизы и Гарри в честь праздника проводилось спортивное мероприятие. Для детей подготовили полосу препятствий. Им нужно было взять в руки муляжи гранат и проползти с ними по матам. «Будь готов! Всегда готов! Защитники Гарри и Лиза», — подписала пост Пугачева.
Гарри был в образе разведчика, а Лиза примерила фартук военной медсестры с красным крестом на спине. Она с братом ловко преодолели все препятствия, чем порадовали родителей.
Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одних позабавила солдатская тренировка: «Молодец, Гарри. Так держать», «Молодцы детки», «Какие же классные», «Вот это обучение военному делу».
Других такой военно-патриотический подход рассердил. Некоторые люди посчитали эстафету и подпись к видео неуместными, ведь молодое поколение не должно думать о войне ни в каком ключе. «Не дай бог, чтобы пришлось защищать», «Дети в элитной школе занимаются на физкультуре с гранатами? Алла Борисовна Вам не грустно?», «Это пугает», «Дети должны играть в игрушки и смотреть мультики, а не ползать с муляжами гранат», — раскритиковали Примадонну в комментариях.
Близнецы повеселились от души и выполнили все задания. Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы наблюдать за тем, как проявляют свою активность их дети.
Фото и видео: Instagram