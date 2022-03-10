Примадонна ответила священнику, записавшему ее в ряды эмигрантов: «Вернусь, разберемся»
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Фото: instagram/ maxgalkinru
Алла Пугачева в личном блоге опубликовала видео, в котором обращается к священнику Андрею Ткачеву, которой утверждал, что певица уехала насовсем. «Пугачева навсегда покинула Россию, господи, как я этого ждал!» — сообщал мужчина в одном из своих роликов в Instagram.
Пугачева поспешила дать свой комментарий. В ответном обращении она пояснила, что ни о какой эмиграции не может быть и речи. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией!» — сказала она.
Ранее сообщалось, что Примадонна вместе с супругом и детьми отправилась в Израиль. До этого видео артисты никак не комментировали свой отъезд и не говорили, когда вернутся на Родину. Пугачева пообещала священнослужителю разобраться с ним, как только прилетит в Россию. «Вернусь, разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — пригрозила ему певица.
Фото и видео: Instagram