Прима-балерина Большого театра отреагировала на слова Цискаридзе о харрасменте в его стенах

Николай Цискаридзе сделал громкое заявление, рассказав о том, что все артисты Большого театра неизменно подвергаются домогательствам.

«В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да… Если сегодня кто-то из артистов все это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка все честно рассказала - ее чуть не убили. Они все жутко боятся», – заявил Цискаридзе.

Журналисты «Комсомольской правды» решили выяснить этот вопрос, однако в театре от комментариев отказались. А вот некоторые из артистов прокомментировали слова Цискаридзе.

«Ой, этот Цискаридзе, я в последнее время уже перестала его слушать, что-то надоел. Вы знаете, я сейчас так далека от театра, вышла на пенсию, занимаюсь детьми и ничего не знаю об этой проблеме...», – заявила Елена Рябинкина, которая с 1959 года танцевала в Большом театре, а по окончании карьеры стала педагогом.

Другая балерина, Евгения Образцова, осторожно заявила, что ей ничего такого не предлагали.

«Я никогда не сталкивалась с домогательствами в стенах Большого театра, - поделилась артистка с kp.ru. - Возможно, я не самый осведомленный человек, редко вступаю в неформальное общение и занята исключительно работой и своей семьей. Как только репетиция или выступление заканчивается, я сразу спешу домой. Но я не исключаю, что кто-то мог столкнуться с такими проблемами. Театр - это богатый мир, в котором заняты самые разные люди... За себя могу сказать, что весь свой репертуар я станцевала без какого-либо блата: никому не платила, ни с кем не рассчитывалась. И все примы и премьеры, которых я знаю, получили свои роли заслуженно благодаря своему таланту».