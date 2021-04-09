Прилучный забрал к себе детей во время отпуска Муцениеце
Фото: @bugevuge
Павел Прилучный забрал к себе своих детей от Агаты Муцениеце, пока сама актриса улетела в отпуск на Мальдивы. Поклонники уже заподозрили ее в отдыхе с новым поклонником, однако сама она заявила, что хочет отдохнуть от детей.
Судя по фотографиям, отец с детьми отлично проводит время — Тимофея и Мию он угощает бургерами домашнего приготовления, а себе пожарил каре ягненка.
Кроме того, семейство всей компанией отправилось в кино.
Прилучный и Агата Муцениеце развелись после того, как актер отправился в отпуск с новой возлюбленной, Мирославой Карпович, вместе с которой теперь живет. Однако, по сообщениям инсайдеров, отношения между возлюбленными сложно назвать идеальными, а самого Прилучного часто подозревают в романах на стороне.
Простить супругу измену Муцениеце не смогла, а после развода открыла собственное YouTube-шоу под названием «Честный развод».
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного
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