Прилучный забрал к себе детей во время отпуска Муцениеце

Павел Прилучный забрал к себе своих детей от Агаты Муцениеце, пока сама актриса улетела в отпуск на Мальдивы. Поклонники уже заподозрили ее в отдыхе с новым поклонником, однако сама она заявила, что хочет отдохнуть от детей.

Судя по фотографиям, отец с детьми отлично проводит время — Тимофея и Мию он угощает бургерами домашнего приготовления, а себе пожарил каре ягненка.

Кроме того, семейство всей компанией отправилось в кино.

Прилучный и Агата Муцениеце развелись после того, как актер отправился в отпуск с новой возлюбленной, Мирославой Карпович, вместе с которой теперь живет. Однако, по сообщениям инсайдеров, отношения между возлюбленными сложно назвать идеальными, а самого Прилучного часто подозревают в романах на стороне.

Простить супругу измену Муцениеце не смогла, а после развода открыла собственное YouTube-шоу под названием «Честный развод».