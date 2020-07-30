Прилучный всколыхнул фанатов трогательным фото с дочкой: «Паша и Агата помирятся!»

После развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе растят детей Тимофея и Мию. Малыши проводят поровну времени с матерью в столичной квартире и в загородном доме с отцом. И Агата, и Павел делятся с подписчиками фотографиями с сыном и дочерью.

Новый трогательный снимок Прилучного с Мией всколыхнул его подписчиков и поклонников: они уверены, что рано или поздно семья вновь воссоединится.

«Милоты вам в ленту», — подписал Павел снимок со спящей дочерью.