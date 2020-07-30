Прилучный всколыхнул фанатов трогательным фото с дочкой: «Паша и Агата помирятся!»
Фото: Starface
После развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе растят детей Тимофея и Мию. Малыши проводят поровну времени с матерью в столичной квартире и в загородном доме с отцом. И Агата, и Павел делятся с подписчиками фотографиями с сыном и дочерью.
Новый трогательный снимок Прилучного с Мией всколыхнул его подписчиков и поклонников: они уверены, что рано или поздно семья вновь воссоединится.
«Милоты вам в ленту», — подписал Павел снимок со спящей дочерью.
Фото: www.instagram.com/bugevuge/
«Видно, как муж хочет восстановить семью. Прилучный, я в тебя верю: Агату ты любишь и она тебя, не будьте дураками», «Карпович в кадр не влезла», «Стоит жизнь детям портить?Они должны расти в полной семье...», «Помирятся... Готова поспорить! Двое детей... Эта истеричка ему надоест, даже имя ее забыла, кроме как в "Папиных дочках", ее и не видно. Агата правильно ему "фары протерла"... В каком бы ты угаре не был, как бы девка не истерила, не надо руки распускать, ударь об стену, развернись уйди... Мать своих детей не фиг трогать, будь мужиком», — последовали комментарии.
Фото: www.instagram.com/bugevuge/
Павел резко ответил на многие реплики своих подписчиков, отметив, что терпение у него уже заканчивается.
Фото: www.instagram.com/bugevuge/
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муецениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», и в 2011 году они тайно поженились в Москве.
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!