Приложение с идеальной лентой новостей под каждого читателя заработало в России

Один из самых крупных медиахолдингов России разработал мобильное приложение с так называемой адаптивной персонализацией. Сервис включает лучшие публикации таких изданий, как Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», портала «Рамблер» и других более десятка источников. При этом новостное поле пользователя не засоряется ненужными сообщениями и темами — искусственный интеллект тщательно сортирует материалы исключительно под конкретного юзера.

«Мы максимально экономим время нашим лояльным пользователям в решении ежедневного запроса: быть в курсе картины дня и узнавать новое по интересным для них темам», — указал на особенность сервиса руководитель проекта MediaUp Кирилл Титов.