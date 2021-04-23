Приложение с идеальной лентой новостей под каждого читателя заработало в России
Один из самых крупных медиахолдингов России разработал мобильное приложение с так называемой адаптивной персонализацией. Сервис включает лучшие публикации таких изданий, как Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», портала «Рамблер» и других более десятка источников. При этом новостное поле пользователя не засоряется ненужными сообщениями и темами — искусственный интеллект тщательно сортирует материалы исключительно под конкретного юзера.
«Мы максимально экономим время нашим лояльным пользователям в решении ежедневного запроса: быть в курсе картины дня и узнавать новое по интересным для них темам», — указал на особенность сервиса руководитель проекта MediaUp Кирилл Титов.
Когда человек заходит в приложение, на стартовом экране он видит главные новости дня в формате сториз. Далее его будет «преследовать» персональная медиалента, алгоритм подбирает ее для каждого читателя. Можно подсказывать системе с помощью кнопок «Больше таких материалов» или «Меньше таких материалов». Есть возможность переслать любую статью друзьям и добавить в «Избранное». В этом случае ее можно будет прочесть и оффлайн.
MediaUp уже доступен для систем iOS и Android. Напомним, Rambler&Co объединяет издания, которые ежемесячно читают свыше 168 миллионов пользователей. Медиахолдинг включает такие известные издания, как «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», «Афиша Daily», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов.
Фото и видео: YouTube/Rambler Group, pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!