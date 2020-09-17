Прикован к постели, денег нет: подруга Бориса Моисеева рассказала о его тяжелом состоянии

Борис Моисеев давно не появляется на публике, не дает концертов. 10 лет назад у артиста случился инсульт, и с тех пор состояние его здоровья ухудшается. Несмотря на то, что медики на некоторое время поставили его на ноги и Моисеев даже дал несколько концертов, сейчас его состояние оставляет желать лучшего.

Знакомая Бориса Моисеева рассказала изданию «Собеседник», как сейчас живет исполнитель хитов «Голубая луна», «Дитя порока» и других.

«У него финансовые трудности, пенсия небольшая, а все, что он скопил ранее, ушло на лечение», — прокомментировала Тамара Пухова. Она добавила, что после того, как артист заболел, от него отвернулись друзья, которые сейчас могли бы ему помочь. «Ему нужна внимание и забота. К тому же больные люди едят мало, не так, как здоровые», — рассказывает она.

«Борис, насколько мне известно, сейчас в тяжелейшем состоянии. – Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в его здоровье нет», — поведала она страшные подробности.