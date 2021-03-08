Пригожин обвинил жюри в предвзятости к сыну Валерии: «Его сломали»
Фото: Instagram
По мнению продюсера, наследники артистов очень часто сталкиваются с предвзятым отношением к себе, с которым им трудно смириться. В беседе с «ФАН» муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил: «Мы все время ставим под сомнение талант человека, если он оказывается ребенком большой знаменитости. А между тем его отпрыски хотят идти на сцену и готовы участвовать в конкурсах. В принципе, звездные дети могут позволить себе идти по жизни отдельно и независимо, благодаря финансовым и другим ресурсам. Однако, когда чада чьих-то артистов принимают участие в таких соревнованиях, это значит, что они тоже стремятся раскрыть свой талант. Это значит, что они хотят идти наравне с остальными. У них есть потребность быть со всеми в одинаковых условиях».
Кроме того, продюсер подчеркнул, что такое отношение сломало карьеру его пасынка: «У нас сын, Арсений, пианист, выиграл все международные конкурсы, а на российском ему дали второе место. После чего он бросил музыку. Его сломали. Он хотел пойти своим путем, а его кинули, потому что он — сын Валерии. На самом деле, мы потеряли выдающегося пианиста, благодаря таким конкурсам. А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где?».
Фото: Instagram
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