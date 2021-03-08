Пригожин обвинил жюри в предвзятости к сыну Валерии: «Его сломали»

По мнению продюсера, наследники артистов очень часто сталкиваются с предвзятым отношением к себе, с которым им трудно смириться. В беседе с «ФАН» муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил: «Мы все время ставим под сомнение талант человека, если он оказывается ребенком большой знаменитости. А между тем его отпрыски хотят идти на сцену и готовы участвовать в конкурсах. В принципе, звездные дети могут позволить себе идти по жизни отдельно и независимо, благодаря финансовым и другим ресурсам. Однако, когда чада чьих-то артистов принимают участие в таких соревнованиях, это значит, что они тоже стремятся раскрыть свой талант. Это значит, что они хотят идти наравне с остальными. У них есть потребность быть со всеми в одинаковых условиях».