Приемный сын Градовой впервые высказался после ее смерти: «Дайте прийти в себя»
Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress/?hl=ru
Приемный сын Екатерины Градовой пообщался с журналистами «Московского комсомольца» впервые после смерти приемной матери, и попросил не беспокоить его звонками в этот неподходящий момент.
«Давайте сделайте перерыв. Это не совсем этично, неправильно в такой момент надоедать звонками. Прошу вас быть людьми и дать возможность прийти в себя», — тактично прокомментировал мужчина.
Помимо дочери Марии Мироновой, у актрисы и ее супруга Игоря Тимофеева был также приемный сын Алексей Суховерков. Мальчика взяли из детского дома.
Сейчас Алексей работает шеф-поваром в одном из московских ресторанов – по стопам приемных родителей он не пошел. Молодой человек старается держаться подальше от светской жизни, не даёт интервью и не стремится к публичности.
Ранее дочь артистки Мария Миронова в своем блоге опубликовала пост, в котором сообщила о скоропостижной смерти матери, и попросила журналистов на время оставить ее в покое.
Актриса Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75 году жизни, обстоятельства и причина ее смерти пока неизвестны.
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Фото: Instagram Марии Мироновой
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