Приемный ребенок Эминема совершил каминг-аут и поменял имя
Приемная дочь Эминема Уитни совершила каминг-аут и объявила себя небинарной персоной. Она записала видео в tikTok, в котором попросила называть ее мужчиной по имени Стиви.
Под публикациями молодой человек начал ставить теги #genderfluid, #bi и #nonbinary.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Скриншот видео TikTok
Сейчас молодому человеку 19 лет.
Эминем удочерил Уитни, когда вновь женился на ее матери после того, как они развелись. Биологическим отцом является татуировщик, у которого есть несколько судимостей. В 2020 году он скончался.
@st0nedc0w
forever growing and changing <3 #greenscreen #genderfluid #bi #life♬ original sound - THXOC
Кроме того, у пары есть общая 23-летняя дочь Холли Джейд.
Ранее появились сообщения о том, что мать Стиви-Уитни, Ким Скотт, попыталась покончить с собой. Ее с трудом госпитализировали, а после оказания медицинской и психологической помощи отпустили домой. Инцидент произошел 30 июля.
Это уже не первая попытка женщины свести счеты с жизнью – она пыталась сделать это несколько лет назад. В прошлый раз Кимберли также удалось спасти.
Сам рэпер по поводу этих инцидентов ничего не сказал.
Фото: Global Look press, скриншот видео
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