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Приемный ребенок Эминема совершил каминг-аут и поменял имя

Матерью Стиви (в прошлом Уитни) является бывшая супруга рэпера, Кимберли Скотт. Музыкант усыновил ребенка в 2005 году. Биологический отец Стиви, татуировщик, скончался в 2020 году. У звезды также есть родная дочь, Холли Джейд.
Приемный ребенок Эминема совершил каминг-аут и поменял имя

Приемная дочь Эминема Уитни совершила каминг-аут и объявила себя небинарной персоной. Она записала видео в tikTok, в котором попросила называть ее мужчиной по имени Стиви.

Под публикациями молодой человек начал ставить теги #genderfluid, #bi и #nonbinary.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Уитни Мэтерс

Фото: Скриншот видео TikTok

Сейчас молодому человеку 19 лет.

Эминем удочерил Уитни, когда вновь женился на ее матери после того, как они развелись. Биологическим отцом является татуировщик, у которого есть несколько судимостей. В 2020 году он скончался.

Кроме того, у пары есть общая 23-летняя дочь Холли Джейд.

Ранее появились сообщения о том, что мать Стиви-Уитни, Ким Скотт, попыталась покончить с собой. Ее с трудом госпитализировали, а после оказания медицинской и психологической помощи отпустили домой. Инцидент произошел 30 июля.

Это уже не первая попытка женщины свести счеты с жизнью – она пыталась сделать это несколько лет назад. В прошлый раз Кимберли также удалось спасти.

Сам рэпер по поводу этих инцидентов ничего не сказал.

Фото: Global Look press, скриншот видео

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