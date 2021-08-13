Приемный ребенок Эминема совершил каминг-аут и поменял имя

Кроме того, у пары есть общая 23-летняя дочь Холли Джейд.

Ранее появились сообщения о том, что мать Стиви-Уитни, Ким Скотт, попыталась покончить с собой. Ее с трудом госпитализировали, а после оказания медицинской и психологической помощи отпустили домой. Инцидент произошел 30 июля.

Это уже не первая попытка женщины свести счеты с жизнью – она пыталась сделать это несколько лет назад. В прошлый раз Кимберли также удалось спасти.

Сам рэпер по поводу этих инцидентов ничего не сказал.