Придется ответить за свои слова: попросившей статус иноагента Пугачевой грозят серьезные неприятности

Излишняя эмоциональность Аллы Пугачевой может выйти ей боком, считает адвокат Михаил Цацин. По его мнению, если публикацию Примадонны в социальных сетях сочтут нарушающей нормы закона, то она может получить статус иноагента, о котором как раз и просила. Кроме того, в отдельном случае может наступить юридическая ответственность.

«Ее пост больше носит эмоциональный характер, чем юридический. Но если ее высказывания будут расценены как нарушающие нормы закона, то вполне возможно, что какие-то последствия и будут. Но так вряд ли», — прокомментировал ситуацию правозащитник телеканалу «360».

Напомним, эмоциональная просьба популярной исполнительницы признать ее иноагентом обсуждалась в Госдуме. Один из депутатов на это обращение отметил, что Примадонна утратила связь с реальностью и стала позволять себе лишнее.