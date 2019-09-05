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«Придется что-то делать»: 46-летняя Наташа Королева призналась, когда ляжет под нож пластического хирурга

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Молодожены

Фото: Instagram

Певица откровенно рассказала о диетах и уходе за внешностью.

Недавно Наташа Королева и Сергей Глушко отпраздновали очередную годовщину свадьбы. Артисты поженились 16 лет назад, а их отношениях длятся уже больше 18-ти. В интервью «Комсомольской правде» певица рассказала, какой подарок сделал ей на годовщину супруг, как она сохраняет привлекательный внешний вид, когда воспользуется услугами пластического хирурга и когда Тарзан завершит карьеру.

«На годовщину свадьбы Сергей подарил мне символические тюльпаны. Красивую лампу, которая переливается приятным светом», - рассказала артистка изданию.

За долгие годы на сцене Наташа Королева почти не изменилась: все та же задоринка и оптимизм, привлекательные формы и красивая фигура.

«За фигуру спасибо маме с папой. Это генетика. Мне повезло. Остальное - спорт, правильное питание. Не надо себя распускать», - рассказывает артистка.

Она призналась, что регулярно устраивает разгрузочные дни, а с вредными привычками давно распрощалась. Королева заменяет кофе цикорием и давно не ест сахар, который считает главным злом.

«Я открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на его заменителе стевии. Меня уже и не тянет сильно на сладкое», - призналась певица.

На вопрос, прибегает ли она к косметическим процедурам, Наташа Королева ответила, что все бесполезно, если не очищать себя изнутри.

«Мы то, что мы едим. Мы, дети советской эпохи, выросли в тотальном дефиците продуктов. И кусок докторской колбасы для нас был великим счастьем. Но я давно этого не ем. Это очень вредные продукты - колбасы и сосиски», - продолжает певица.

Наташа Королева уверена, что старение у всех происходит по-разному, кто-то в 55 выглядит моложава, а кому-то в этом возрасте для поддержания красоты нужна помощь.

«Я понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя - это на грани старения организма. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то сделать», - признается она.

Тарзан

Фото: Instagram

В беседе Наташа также рассказала, что завершением карьеры ее мужа, выступающего в стриптиз-шоу под псевдонимом Тарзан, случится после его 50-летнего юбилея.

«День рождения у Сергея в марте. Мы готовим с его коллективом большое шоу, - говорит артистка. – Хотим, чтобы все прошло отлично. Новая программа станет достойным завершением карьеры».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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