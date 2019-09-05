«Придется что-то делать»: 46-летняя Наташа Королева призналась, когда ляжет под нож пластического хирурга

«Я открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на его заменителе стевии. Меня уже и не тянет сильно на сладкое», - призналась певица.

На вопрос, прибегает ли она к косметическим процедурам, Наташа Королева ответила, что все бесполезно, если не очищать себя изнутри.

«Мы то, что мы едим. Мы, дети советской эпохи, выросли в тотальном дефиците продуктов. И кусок докторской колбасы для нас был великим счастьем. Но я давно этого не ем. Это очень вредные продукты - колбасы и сосиски», - продолжает певица.

Наташа Королева уверена, что старение у всех происходит по-разному, кто-то в 55 выглядит моложава, а кому-то в этом возрасте для поддержания красоты нужна помощь.

«Я понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя - это на грани старения организма. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то сделать», - признается она.