Приближенный Лепса объяснил наличие шрамов на его голове: «Рубцы остались после операции»

Исполнитель хита «Самый лучший день» недавно посетил премьеру фильма «БУМЕРанг». На фотографиях с мероприятия поклонники музыканта заметили шрамы и сильно испугались за состояние кумира. Однако бояться им нечего. «Со здоровьем у Григория Викторовича все в порядке, беспокоиться не о чем», — успокаивает человек из окружения Лепса почитателей его творчества.

Как рассказывает приближенный певца, рубцы на затылке артиста появились еще месяц назад после операции по пересадке волос. Для музыканта это уже третья подобная процедура. «Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем не в первый раз: ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы», — цитирует собеседника портал «СтарХит».

Такого рода вмешательства объясняются тем, что Григорию Лепсу, как артисту, необходимо постоянно поддерживать себя в хорошей форме и старательно следить за своим внешним видом.