«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой

Сейчас вся семья Дмитрия и Полины Дибровых отдыхает в Испании, и на днях многодетная мама решила поделиться с поклонниками свежими снимками с пляжа, на которых видно, как она загорает вместе со средним и младшим сыновьями Федей и Ильей.

Сначала фото вызвали умиление у фолловеров «Миссис России». Однако при более детальном рассмотрении они заметили, что Полина позировала лежа на животе без верха от бикини.