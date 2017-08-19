Тина Канделаки опубликовала эксклюзивный кадр в своем блоге

Минувшим вечером на территории древнего города Херсонеса в Севастополе состоялся благотворительный гала-концерт в рамках музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе». Среди гостей мероприятия, пришедших послушать оперу на необычной площадке, находился президент России Владимир Путин, а также была замечена генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки.

Дочь Канделаки, 17-летняя Мелания Кондрахина, составила маме компанию на благотворительном концерте, а после него сумела «подобраться» к Владимиру Путину для фото. Исторический кадр телеведущая разместила в своем Instagram, сопроводив лаконичной подписью «Президент и Мелания». Снимок набрал уже более 18,5 тысяч лайков.

Президент и Мелания) #севастополь #операвхерсонесе Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 19 2017 в 5:43 PDT

Напомним, Тина Канделаки воспитывает двоих детей – 17-летнюю Меланию и 15-летнего Леонтия, которые родились в первом браке телеведущей с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Сейчас Тина замужем за сотрудником государственной корпорации «РосТех» Василием Бровко. Не так давно в СМИ появилась информация, что гендиректор «Матч ТВ» беременна, однако, Тина никак не прокомментировала это.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)