Модель стремится сесть на шпагат и прилагает множество усилий для этого.

37-летняя Виктория Боня гордится стройной фигурой и проводит много времени в спортзале. Некоторое время назад модель заявила, что мечтает сесть на шпагат. Сказано — сделано! Теперь на странице Виктории в Instagram, куда телеведущая выкладывает фотографии и видео с тренировок, появились фрагменты занятий по растяжке. «Пока я в Европе, буду активно качать ягодицы, а в Москве буду тянуться на шпагат. Следите за лентой…» — подписала одно из видео Боня.

Фолловеры Виктории пожелали ей удачи в освоении шпагата, а также отметили, что скоро у Анастасии Волочковой появится конкурентка: «Вика, молодец!», «какая ты молодец, растяжка это всегда больно, терпи», «Потом без растяжки жить не сможете )))) постоянно захочется тянуться», «Для новичка просто отлично, удачи вам».

Напомним, фотография, опубликованная в Instagram Викторией Боней несколько дней назад, вызвала жаркие обсуждения. Многочисленные подписчики модели обратили внимание на ее увеличившуюся грудь.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram