Пресняков у Урганта не смог вспомнить, когда у него родился сын — «Я не знаю»

Как уточнил артист, 2020 год стал для него счастливым, в отличие от других певцов. Несмотря на то, что у него тоже сорвалось несколько концертов, и он потерял в деньгах, Преснякову удалось приобрести нечто более важное – сына.

22 октября прошлого года его супруга, певица Наталья Подольская, подарила Владимиру третьего сына Ивана. Напомним, старший сын артиста от Кристины Орбакайте Никита появился на свет 21 мая 1991 года, второй сын, Артемий, родился 5 июня 2015 года.