Пресняков у Урганта не смог вспомнить, когда у него родился сын — «Я не знаю»
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Как уточнил артист, 2020 год стал для него счастливым, в отличие от других певцов. Несмотря на то, что у него тоже сорвалось несколько концертов, и он потерял в деньгах, Преснякову удалось приобрести нечто более важное – сына.
22 октября прошлого года его супруга, певица Наталья Подольская, подарила Владимиру третьего сына Ивана. Напомним, старший сын артиста от Кристины Орбакайте Никита появился на свет 21 мая 1991 года, второй сын, Артемий, родился 5 июня 2015 года.
Как уточнил артист, на выбор имени для младшего Преснякова повлияла симпатия артиста к Ивану Урганту. Растроганный телеведущий сразу принялся спрашивать о малыше. «Появилось вот такое чудо…» - сказал Пресняков. «В октябре?» - спросил Ургант.
Музыкант начал сильно запинаться и добавил: «Нет, не в октябре!». Телеведущий был удивлен. Пресняков сморщился и взмолился. Он попросил пощадить его. «Ваня, ради бога, я не знаю!» - сказал он, вызвав смех в студии. Владимир признался, что сложно запоминает даты и стесняется этой своей особенности. «Простите меня, ради бога!» - обратился он к поклонникам.
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
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