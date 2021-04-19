Пресняков-старший и другие звезды, которым пришлось пережить удаление органов
Фото: Global Look Press
Проблемы возникли с внутренними органами, так как ситуация была очень серьезная, пришлось согласиться на удаление одной почки. «К счастью, мне попался очень хороший хирург. У меня в итоге отняли одну почку. Люди живут без нее. В какой-то момент у меня стал болеть бок», — уточнил он.
Сначала музыкант подумал, что это камни в почках, но друзья-врачи сделали обследование, в ходе которого стало ясно — почку надо удалять. «В ней была злокачественная опухоль. Восстановление идет нормально», — подчеркнул Пресняков-старший. Он жалеет, что сейчас не может играть в футбол. В программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ» знаменитость добавил, что не хочет жаловаться на здоровье. Супруга звезды, Елена Преснякова, отметила, что муж долгое время скрывал проблемы со здоровьем, а она очень переживала за него. Ранее Пресняков-старший перенес инфаркт, но быстро восстановился.
Фото: Global Look Press
Российский певец, солист популярной группы «Любэ» Николай Расторгуев не привык обращаться к врачам по любому «пустяку» — в итоге у артиста развилась хроническая почечная недостаточность. В 2009 году певцу пришлось пересадить почку. Расторгуев, не имея привычки лечиться, десять лет не обращался к врачам, справляясь с резкой болью в пояснице народными средствами. Однако в 2006 году впервые за многие годы угодил в больницу на несколько недель, тогда и стало известно о серьезных проблемах.
Фото: picture-alliance.com
Певица Селена Гомес в 2017 году перенесла операцию по пересадке почки. «Я хочу признаться, что мне сделали пересадку почки, она потребовалась мне из-за обострения волчанки», — призналась она в Instagram. При волчанке иммунная система организма образует антитела, которые вызывают поражение кожи, мышц, суставов и нервной системы. Донором почки стала близкая подруга Селены, актриса Франсия Рэйса (известна по роли Лети в фильме «Добейся успеха 3: Все или ничего»). Несмотря на то, что девушки дружили много лет, в 2020 году они поссорились и перестали общаться.
Фото: picture-alliance.com
В 2009 году основателю корпорации Apple Стиву Джобсу была сделана пересадка печени. Необходимость в трансплантации стала последствием рака поджелудочной железы. Печень прижилась, однако побороть рак Стиву Джобсу так и не удалось — он скончался через 2,5 года после операции.
Фото: picture-alliance.com
Голливудская актриса Анджелина Джоли — мать шестерых детей — еще в 2013 году, сдав анализ, узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, она сделала операцию по удалению груди. Ей также сделали операцию по удалению яичников и маточных труб. Все дело в том, что мать звезды, актриса Маршелин Бертран, умерла в 2007 году в возрасте 56 лет после десятилетней борьбы с раком яичников и молочной железы. Дочь боялась повторить ее судьбу.
Фото: Global Look Press
Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин в 36 лет узнал, что у него рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил девять курсов химиотерапии и сумел победить болезнь. Однако вскоре рак вернулся — на этот раз помогла пересадка костного мозга. Сейчас артист чувствует себя хорошо, занимается творчеством.
Фото: Global Look Press, picture-alliance.com YouTube/Владимир Пресняков-старший
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