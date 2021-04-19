Пресняков-старший и другие звезды, которым пришлось пережить удаление органов

Сначала музыкант подумал, что это камни в почках, но друзья-врачи сделали обследование, в ходе которого стало ясно — почку надо удалять. «В ней была злокачественная опухоль. Восстановление идет нормально», — подчеркнул Пресняков-старший. Он жалеет, что сейчас не может играть в футбол. В программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ» знаменитость добавил, что не хочет жаловаться на здоровье. Супруга звезды, Елена Преснякова, отметила, что муж долгое время скрывал проблемы со здоровьем, а она очень переживала за него. Ранее Пресняков-старший перенес инфаркт, но быстро восстановился.