Преобразившаяся после развода Адель показала, как выглядит без макияжа: честное фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nikkietutorials
Певица Адель доказала, что женщина может стать такой, какой она хочет: после развода она сильно похудела и преобразилась. А теперь, очевидно, избавилась от комплексов — в своем личном блоге певица опубликовала фото из телешоу, где показала, как выглядит без макияжа.
Она стала гостьей YouTube-шоу визажиста Никки де Ягер и перед нанесением мейкапа продемонстрировала себя в естественном виде. Кроме того, на фото можно сравнить, как звезда выглядит без макияжа.
Стоит отметить, что поклонникам очень понравилась естественная версия. В комментариях певице сделали много комплиментов и отметили, что после развода она выглядит просто поразительно.
Ранее в интервью Опре Уинфри Адель раскрыла, что серьезно переживала из-за своего развода и даже чувствовала свою вину за это.
«Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но мне кажется, что я проявила неуважение, когда так быстро вышла замуж, а затем так же быстро подала на развод. Я обескуражена тем, что мой брак развалился», — рассказала она.
Певица рассказывала, что об идеальной семье мечтала с детства, но сохранить свою не смогла.
«С самого раннего возраста я обещала себе, что, когда у меня будут дети, мы останемся вместе, мы будем той самой единой семьей».
Фото: Instagram, Global Look press