Преобразившаяся после развода Адель показала, как выглядит без макияжа: честное фото

Ранее в интервью Опре Уинфри Адель раскрыла, что серьезно переживала из-за своего развода и даже чувствовала свою вину за это.

«Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но мне кажется, что я проявила неуважение, когда так быстро вышла замуж, а затем так же быстро подала на развод. Я обескуражена тем, что мой брак развалился», — рассказала она.

Певица рассказывала, что об идеальной семье мечтала с детства, но сохранить свою не смогла.

«С самого раннего возраста я обещала себе, что, когда у меня будут дети, мы останемся вместе, мы будем той самой единой семьей».