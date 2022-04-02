Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Наталья Логинова/Global Look Press
Фанаты Марины Хлебниковой отреагировали на снимок позитивно и порадовались, что она вновь займется творчеством. А ведь совсем недавно в это с трудом верилось.
Ноябрьской ночью в квартире певицы вспыхнул пожар. Причиной пожара стал несчастный случай. Хлебникова уснула с горящей сигаретой, устав после длительных гастролей.
Марину доставили в больницу в тяжелом состоянии с поражением кожных покровов и дыхательных путей. Некоторое время она даже была подключена к ИВЛ. Благодаря усилиям врачей жизнь исполнительницы удалось спасти. В начале декабря Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. А в середине января перед выпиской из больницы певице сделали первую пересадку кожи.
Ходили слухи, что после столь серьезного происшествия артистке будет тяжело восстановить прежнюю красоту. Говорили, что у Хлебниковой серьезно обожжено лицо, а также есть риск частичной потери зрения. Однако, 56-летняя певица смогла прийти в себя.
Сейчас звезда, кажется, полностью восстановилась после инцидента. На опубликованном снимке она выглядит посвежевшей и бодрой.
Фото и видео: соцсети, Global Look Press, PassionVideo