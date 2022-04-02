Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара

Ходили слухи, что после столь серьезного происшествия артистке будет тяжело восстановить прежнюю красоту. Говорили, что у Хлебниковой серьезно обожжено лицо, а также есть риск частичной потери зрения. Однако, 56-летняя певица смогла прийти в себя.

Сейчас звезда, кажется, полностью восстановилась после инцидента. На опубликованном снимке она выглядит посвежевшей и бодрой.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press, PassionVideo