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Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара

Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара в конце прошлого года, восстановилась и возвращается к работе. Она опубликовала совместный снимок с рэпером Russell Ray и другими музыкантами, на котором улыбается и показывает, что все в порядке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марина Хлебникова занималась плаванием

Фото: Наталья Логинова/Global Look Press

Фанаты Марины Хлебниковой отреагировали на снимок позитивно и порадовались, что она вновь займется творчеством. А ведь совсем недавно в это с трудом верилось.

Ноябрьской ночью в квартире певицы вспыхнул пожар. Причиной пожара стал несчастный случай. Хлебникова уснула с горящей сигаретой, устав после длительных гастролей.

Марину доставили в больницу в тяжелом состоянии с поражением кожных покровов и дыхательных путей. Некоторое время она даже была подключена к ИВЛ. Благодаря усилиям врачей жизнь исполнительницы удалось спасти. В начале декабря Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. А в середине января перед выпиской из больницы певице сделали первую пересадку кожи.

Ходили слухи, что после столь серьезного происшествия артистке будет тяжело восстановить прежнюю красоту. Говорили, что у Хлебниковой серьезно обожжено лицо, а также есть риск частичной потери зрения. Однако, 56-летняя певица смогла прийти в себя.

Сейчас звезда, кажется, полностью восстановилась после инцидента. На опубликованном снимке она выглядит посвежевшей и бодрой.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press, PassionVideo

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